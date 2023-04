Banca Ifis punta su aumento dividendo, acquisizioni e sociale

Milano, 20 apr. (askanews) – Ernesto Furstenberg Fassio presenta “40, Next”, l’agenda della sua presidenza per Banca Ifis che celebra quest’anno i 40 anni di attività. Nel 2022 Banca Ifis ha raggiunto i migliori risultati finanziari della sua storia: l’utile netto si è attestato a 141,1 milioni di euro (+40%), superando l’obiettivo previsto dal Piano Industriale e per questo è stato rivista al rialzo la guidance di utili per il 2023 da 137 a 150 milioni di euro.

“Banca Ifis vuole continuare ad avere questo tipo di redditività che ci garantisce nelle nostre nicchie di mercato con una posizione competitiva e di essere comunque una banca interessante per gli azionisti in un’ottica appunto di investimento, già molto interessante per quello che la banca attualmente sta portando avanti. Sicuramente il programma di crescita dei ricavi renderà il nostro gruppo ancora più interessante”, afferma Ernesto Furstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis.

Guardando avanti Banca Ifis punta ad aumentare il dividendo che passerà da “stabile a progressivo” con l’obiettivo di aumentare il pay out, preservando le esigenze di capitale della banca. Focus anche sulla crescita per linee esterne con possibili acquisizioni nei settori tecnologico, Npl e fintech.

Sotto la presidenza di Ernesto Furstenberg, Banca Ifis ha potenziato anche l’attività nel sociale, racchiuse nel Social Impact Lab Kaleidos. Gli investimenti previsti al 2024 sono pari a 6 milioni di euro e l’ipotesi è di aumentare ulteriormente le risorse nel prossimo piano industriale.

“Banca IFIS – spiega Furstenberg – vuole avere nel proprio modo di fare business un’attitudine sociale. E questo che caratterizza la nostra attività, per cui una filantropia che parta già nei programmi aziendali. L’abbiamo visto con il programma per esempio di recupero crediti, che è un programma che mira a portare sempre di più il debitore ad una “reinclusione” finanziaria. Allo stesso modo le PMI in cui sappiamo lavorano tantissime persone nel nostro Paese. Ecco anche qui avere attività integrate credito e attività poi sul territorio è importante per creare quel tessuto che poi è produttivo, di crescita. E l’Italia ha bisogno di crescita”.

Con il Politecnico di Milano, Banca Ifis ha messo a punto un progetto per misurare in maniera concreta l’impatto delle attività sociali che la banca svolge sui territori.