Bancali: incidente mortale per un uomo caduto dal motorino

Un incidente fatale quello sulla sua Vespa per un 54enne di Bancali

Un uomo di 54 anni ha perso il controllo del motorino ed è finito a terra. Ha sbattuto la testa ed è morto.

La dinamica dell’incidente mortale

Mentre tornava a casa a bordo della sua Vespa, un uomo, che avrebbe compiuto domani 55 anni, è caduto dal mezzo ed ha battuto la testa per strada a Bancali.

Purtroppo la caduta è stata fatale e l’incidente stradale si è rivelato mortale.

Dai primi rilievi della polizia stradale del posto sembrerebbe che non sia coinvolto nessun altro mezzo. Mentre rientrava a casa, in località Saccheddu, in provincia di Sassari, l’uomo ha sbandato con la moto ed ha toccato il marciapiede laterale della strada principale. Perdendo il controllo del motorino, la vittima è poi andata a finire sull’asfalto battendo la testa contro un cartello stradale.

Indagini in corso

Il conducente della Vespa è stato visto cadere nei pressi della Chiesa e subito si sono avvicinati dei soccorritori, ma purtroppo nessun tentativo di rianimazione ha salvato l’uomo dalla morte. Sul posto c’è ancora la Polizia municipale per i rilievi necessari a completare le indagini, ma sembrerebbe un incidente provocato solo da uno sbandamento del guidatore che ha perso il controllo della sua Vespa.

Chi era la vittima

Sulle cronache locali di Sassari e provincia si legge che il deceduto si chiamava Marco Tedde ed era di Sassari: domani avrebbe compiuto 55 anni. Mentre transitava lungo la frazione rurale di Bancali, in direzione Saccheddu, dove abitava, l’uomo è caduto a terra, battendo la testa. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118: il personale medico, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, ha potuto solo constatare il decesso dell’uomo. La polizia locale di Sassari è ancora impegnata nei rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Si apprende anche che i rilievi sono affidati agli agenti coordinati dal comandante Gianni Serra.