Milano, 3 nov. (Adnkronos) – Cambio al vertice nel banking con Intesa Sanpaolo che nel 2020 supera UniCredit per totale attivo tangibile (rispettivamente 994,3 miliardi di euro e 929,3 miliardi di euro). E' quanto emerge dalla 56esima edizione dello studio sulle Principali Società Italiane dell'Area studi di Mediobanca che analizza i bilanci di 3.437 aziende, suddivise in base al settore in cui operano.

A seguire, con ampio scarto, Cassa Depositi e Prestiti (410,3mld) e Banco Bpm (182,5mld).