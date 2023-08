Banche: Baldino (M5s), 'dal governo idee poche e confuse'

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – "L'M5S è tutt’altro che geloso delle proprie proposte anzi è felice se un qualunque governo decide di realizzarle. Tuttavia la maggioranza sta dimostrando di avere poche idee ma confuse basta pensare al salario minimo e agli extraprofitti norma questa ritoccata già ben due volte". Così Vittoria Baldino, vicecapogruppo del Movimento 5 stelle a Montecitorio, intervenuta alla trasmissione L’Aria che Tira Estate su La7.

"Tra i 9 punti che l'M5S portò a Draghi – rimarca Baldino – c’era il salario minimo e c’era la tassazione degli extraprofitti perché siamo partiti da un presupposto: siamo in una situazione di crisi e c’è chi, la maggior parte degli italiani, la sta subendo e chi ci sta guadagnando come gli istituti di credito, soprattutto ora con l’aumento dei tassi di interesse, come le società farmaceutiche, come le società assicurative e come le industrie delle armi". "Non siamo contro il profitto ma siamo in una situazione di emergenza straordinaria e bisogna fare cose straordinarie per chi straordinariamente è più in difficoltà perché nessuno deve rimanere indietro. Ma per ben otto volte Meloni ha bocciato la nostra proposta sulla tassazione degli extraprofitti delle banche in soccorso dei cittadini in difficoltà con la rata del mutuo", conclude.