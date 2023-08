Banche: Bergamini (Fi), 'extraprofitti tema delicato, lavoriamo a modifiche'

Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Quello degli extra profitti è un tema delicato, che deve essere affrontato da tutte le forze in Parlamento. Come Forza Italia riteniamo che dei miglioramenti si potranno fare, quindi ci batteremo per questo". Così la deputata di Forza Italia Debor...

Roma, 18 ago. (Adnkronos) – "Quello degli extra profitti è un tema delicato, che deve essere affrontato da tutte le forze in Parlamento. Come Forza Italia riteniamo che dei miglioramenti si potranno fare, quindi ci batteremo per questo". Così la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, ospite a Filo Diretto su Rainews24.

"Innanzitutto lavoreremo affinché la tassazione sugli extra profitti sia una tantum – ha aggiunto -. Lavoreremo per proteggere quelle banche che non sono sotto il controllo diretto della Bce e che hanno bisogno di essere tutelate, perché sono quelle chiamate poi a tutelare i piccoli imprenditori, gli agricoltori, i liberi professionisti. Dobbiamo fare attenzione a differenziare e dare la possibilità alle banche che saranno tassate di poter detrarre questa tassazione. Mi sembrano proposte che possiamo discutere". "Il testo del decreto licenziato in Cdm arriverà in aula a settembre, alla riapertura del Parlamento: quello sarà il luogo dove discuteremo e miglioreremo questo testo. Noi proporremo emendamenti, a nostro parere migliorativi, e li porteremo avanti in Parlamento, come è normale che sia", ha concluso Bergamini.