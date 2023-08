Banche: Berrino (Fdi), 'goffo tentativo di Conte di intestarsi misura'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "Ottima la decisione presa ieri dal governo di introdurre una tassa sugli extraprofitti delle banche. Quanto decretato dal Cdm andrà in aiuto di famiglie e imprese, senza minacciare i bilanci e la stabilità degli istituti di credito. Questo provvedimento mette a disposizione risorse per la riduzione delle tasse e dei mutui dei cittadini italiani. E appare quanto meno surreale il goffo tentativo di Conte di intestarsi la misura, proprio lui che non ha mai avuto il coraggio di farlo nonostante abbia avuto l’onore di governare per diversi anni questa nazione". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino.