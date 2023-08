Banche: Caiata (Fdi), 'una misura che aiuta le famiglie'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "Bene il governo a guida Meloni che con il decreto legge varato ieri ha previsto la tassazione sugli extraprofitti delle banche. Del resto, mentre le banche realizzano cospicui profitti in ragione dell’aumento dei tassi di interesse decisi dalla Bce, le famiglie e le imprese italiane ne pagano i costi e si trovano in condizione di grandissima difficoltà". Lo dichiara in una nota Salvatore Caiata, presidente della Delegazione InCE e deputato di Fratelli d’Italia, che ha depositato alla Camera a inizio agosto una pdl sul tema.

"Una misura non solo di buon senso – continua – ma che punta in primis a sostenere le famiglie più in difficoltà tutelando un bene essenziale come la prima casa. E’ quindi significativa è importante la decisione del governo Meloni di invertire la rotta verso un sistema circolare delle risorse bancarie, più sostenibile". "Al riguardo, con grande soddisfazione, ricordo che tassare gli extraprofitti e riservare un fondo cui accedano le famiglie meno abbienti per il pagamento dei mutui sulla prima casa è l’obiettivo a cui punta la proposta di legge a mia firma per un mutuo davvero più sostenibile", conclude Caiata.