Banche: Calandrini (Fdi), 'tassa non è misura contro ricchezza guadagnata'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Valida la tassa sugli extraprofitti delle banche voluta e difesa dal governo Meloni. Non si tratta di andare a tassare la ricchezza guadagnata, come qualcuno ha detto. Il profitto è fondamentale, alla base della nostra economia, ma in questo caso si tratta di intervenire, in un momento di grave difficoltà per famiglie e imprese, sulle rendite di posizioni ottenute soltanto grazie all’aumento dei tassi di interesse deciso dalla Banca centrale europea per fermare l’inflazione. Il governo sta lavorando per la crescita del Paese, per aumentare quindi il profitto imprenditoriale. Le risorse ottenute in questo modo, che non metteranno in difficoltà gli istituti di credito, saranno destinate proprio alla crescita e anche a difendere il potere d’acquisto delle famiglie. Anche questo ultimo obiettivo aiuterà sì i cittadini italiani, ma anche le aziende, per lo sviluppo di tutta la nazione". Lo dichiara in una nota il senatore Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio.