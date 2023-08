Banche: Calenda, 'definizioni di margini ingiusti fatta dalla politica è pericolosa'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "La definizione di 'margini ingiusti' fatta dalla politica è pericolosa. Ci sono casi estremi, economia di guerra, in cui questo concetto può essere applicato. Ma farlo sui guadagni derivati da un aumento dei tassi, dopo anni di permanenza vici...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "La definizione di 'margini ingiusti' fatta dalla politica è pericolosa. Ci sono casi estremi, economia di guerra, in cui questo concetto può essere applicato. Ma farlo sui guadagni derivati da un aumento dei tassi, dopo anni di permanenza vicino allo zero, è arbitrario e assurdo". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione, riprendendo le parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito alla decisione di tassare gli extraprofitti delle banche presa nell'ultimo Cdm.