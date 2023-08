Banche: Castellone (M5s), 'prendere risorse da accumulazione ricchezza per diminuire dislivello'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Le disuguaglianze sociali sono sempre più marcate. I dati del rapporto Oxfam ci dicono che in Italia lo 0,1% della popolazione più ricca detiene una ricchezza pari al 60% dei più poveri. E anche i dati Istat parlano chiaro: 'Nel 2022, il 20,1% delle persone residenti in Italia risulta a rischio di povertà (circa 11 milioni e 800mila individui); avendo avuto, nell’anno precedente l’indagine, un reddito netto inferiore al 60% di quello mediano (11.155 euro)'. E’ evidente che se accanto all’aumento delle disuguaglianze non si potenzia la spesa in sanità, istruzione, pensioni, si determinerà un diverso accesso ai servizi per i cittadini. E infatti già oggi ci sono milioni di italiani che, quando le liste d’attesa sono lunghe, rinunciano a curarsi perché non possono permettersi di accedere alla sanità privata. La situazione di tanti cittadini italiani è drammatica, tra inflazione alle stelle, rincari dei beni primari, taglio dei servizi pubblici e salari fermi al palo". Lo scrive su Facebook Mariolina Castellone, senatrice del Movimento 5 stelle e vicepresidente dell'aula di Palazzo Madama.

"Dovrebbe bastare questo per comprendere che bisogna prendere risorse dove la ricchezza si è accumulata per investirle nella riduzione del dislivello sociale che si è generato in questi anni – prosegue la pentastellata -. Visto che come in tutte le crisi, a pagare il prezzo maggiore sono sempre i più deboli poiché la nostra società funziona come una rete, e quando si allargano le maglie a cadere per primi sono i pesci più piccoli". "Ecco perché tutte le risorse recuperate, anche dalla eventuale tassazione degli extraprofitti, devono essere indirizzate nel rafforzamento della rete sociale", conclude Castellone.