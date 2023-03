Credit Suisse, raggiunto l'accordo con Ubs per l'acquisto

Credit Suisse, raggiunto l'accordo con Ubs per l'acquisto

Credit Suisse, raggiunto l'accordo con Ubs per l'acquisto

Per evitare conseguenze gravi, il governo di Berna ha mediato un accordo tra la Credit Suisse e UBS, altra società finanziaria svizzera.

Giorni e giorni di trattative serrate tra le due grandi società finanziarie svizzere. La priorità? Evitare un effetto contagio sui mercati, soprattutto dopo quello che è successo negli Stati Uniti d’America. UBS e Credit Suisse ce l’hanno fatta, è stato raggiunto l’accordo per salvaguardare il mercato finanziario. Adesso, inizia la fase della transizione.

Credit Suisse, cosa è e cosa è successo

Credit Suisse è una banca d’investimenti e società di servizi finanziari operante a livello mondiale. Le sue azioni sono quotate alla Borsa di Zurigo e a quella di New York. Tra i grandi soci la Banca Nazionale Saudita e la Qatar Holding. Qualche giorno fa, la società ha iniziato a scivolare in borsa. Quando la Banca Nazionale Saudita ha rifiutato assistenza finanziaria, la situazione è peggiorata. Con il rischio di portarsi dietro conseguenze importanti per tutto il mercato mondiale, poco dopo il disastro della Silicon Valley Bank.

Credit Suisse, l’accordo con UBS

Per evitare conseguenze gravi, il governo di Berna ha mediato un accordo tra la Credit Suisse e UBS, altra società finanziaria svizzera. UBS acquisterà Credit Suisse per tre miliardi di franchi svizzeri. La fusione tra le due società dovrebbe essere completa entro la fine del 2023. Il Consiglio federale svizzero ha dato l’ok all’operazione, offrendo aiuto nella transizione in vista di una sperata stabilizzazione del mercato finanziario.