Banche: Damiani, 'da Fi proposte per deducibilità ed esclusione piccoli istituti'

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "In questo momento di inflazione e di aumenti dei tassi d’interesse, abbiamo il compito di dare delle risposte agli italiani. Per questo il governo ha chiesto un contributo anche alle banche: abbiamo la necessità di aiutare i cittadini". Lo ha detto il senatore di Forza Italia e capogruppo in commissione Bilancio, Dario Damiani, a Tg Parlamento.

"Noi condividiamo l’impostazione del decreto, le nostre proposte non sono contrarie ma intervengono per migliorare alcuni aspetti, a cominciare dalla deducibilità del contributo. Crediamo si debba evidenziare il carattere di una tantum della misura e, soprattutto, tenere fuori le piccole banche, popolari e cooperative, che operano sui territori per aiutare le imprese e le famiglie", ha concluso.