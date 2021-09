Banche: Enria, migliora redditività, prepararsi a 'nuova normalità'**

Roma, 22 set. – (Adnkronos) – L'economia dell'Eurozona "sta procedendo con rapidità sorprendente sulla via della ripresa, nonostante permangano alcuni elementi di incertezza": e "si intravedono concreti segnali di miglioramento" anche sul fronte della redditività bancaria.. Lo sottolinea Andrea Enria, presidente del consiglio di sorveglianza della Bce, nel suo intervento alla 26a Conferenza annuale dei CEO di Financials ricordando come in questo scenario bisogna "pensare a come il settore bancario possa prepararsi al meglio per la 'nuova normalità' che ne verrà fuori"

Quella della "bassa redditività, è per il settore bancario un problema antico e radicato", ricorda.

Ma – aggiunge Enria – "questa volta è diverso: lo shock senza precedenti della pandemia di COVID-19 porta con sé utili lezioni e opportunità di cambiamento, che è meglio non sprecare".