Banche: Fazzolari, 'sapevano della tassa, colpiamo furbi, norma scritta da Giorgetti'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – Rispetto ai precedenti, questo Governo non risponde agli interessi delle banche. Se dicono che non sapevano niente sono scorretti perché erano stati informati a più riprese, con questa norma andiamo a colpire le banche furbe che in questi mesi hanno fatto utili record. C’è totale compattezza con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è lui che ha scritto la norma”. Lo dice Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l'Attuazione del programma in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano' .

"Siamo intervenuti -spiega l'esponente dell'Esecutivo- su una stortura che creava un disequilibrio di mercato. In primo luogo c’erano alcune banche che si comportavano bene e altre meno: alcuni istituti hanno allineato gli interessi attivi a quelli passivi e quindi hanno realizzato minori utili di quelli che non lo hanno fatto. Così noi andiamo a tassare il differenziale tra i tassi applicati a famiglie e imprese e per chi deposita soldi. Noi vogliamo tassare le banche che hanno usato questo meccanismo penalizzando chi non lo faceva. Che un differenziale ci sia è normale, che sia troppo ampio invece no, è un problema. Non c’è uno scontro tra Governo e banche, non c’è alcuna volontà punitiva”.

"Gli ultimi esecutivi, a partire da quello di Conte, hanno fatto enormi favori alle banche. Oggi il leader del M5S dice ‘meglio tardi che mai’ ma lui tra Superbonus e obbligo del Pos ha fatto molti favori agli istituti di credito. Favori che non sono stati eliminati da Draghi. Noi invece non guardiamo in faccia nessuno: siamo un Governo saldo grazie al consenso popolare e non rispondiamo certo agli interessi delle banche". E quello che è accaduto ieri in Borsa, conclude Fazzolari, rappresenta “una dinamica normale, non c’è niente di anomalo, tutto tornerà alla normalità".