Banche: Filini (Fdi), 'da extraprofitti gettito di oltre tre miliardi'

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Le stime di gettito sull’imposta sugli extraprofitti, così come configurata a seguito dell’emendamento del governo, secondo il Centro studi di Unimpresa sarà di 3 miliardi e 248 milioni di euro, praticamente la stessa cifra calcolata prima dell’emendamento. La modifica al testo consentirà alle banche di scegliere di non versare l’imposta pari al 40% dell’extraprofitto generato, mettendo a riserva il 100% per rafforzare il proprio patrimonio e avere più capacità di erogare credito a famiglie e imprese. I profitti generati sfruttando il rialzo dei tassi d’interesse voluti dalla Bce non possono essere distribuiti a soci o azionisti, o una parte viene direttamente versata nelle casse dello Stato per sostenere il welfare, o viene utilizzato l’intero importo per sostenere l’economia reale. È un messaggio chiaro quello del governo: non si specula sul costo del denaro". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Filini.