Banche: Filini (Fdi), 'Marattin ne capisce di economia ma ha problemi con l'italiano'

Banche: Filini (Fdi), 'Marattin ne capisce di economia ma ha problemi co...

Banche: Filini (Fdi), 'Marattin ne capisce di economia ma ha problemi co...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Marattin attacca il presidente Meloni ma fa una figuraccia. È di tutta evidenza che l’onorevole Marattin conosce forse l’economia ma dimostra di avere grossi problemi a capire l’italiano. Giorgia Meloni non ha mai detto che il rialzo dei tass...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "Marattin attacca il presidente Meloni ma fa una figuraccia. È di tutta evidenza che l’onorevole Marattin conosce forse l’economia ma dimostra di avere grossi problemi a capire l’italiano. Giorgia Meloni non ha mai detto che il rialzo dei tassi d’interesse da parte della Bce comporta l’aumento dei prezzi, ma ha semplicemente circostanziato il quadro generale che ha portato alla decisione del governo di tassare gli extraprofitti delle banche. Testualmente 'una situazione nella quale aumentano i prezzi (da inflazione), aumenta il costo del denaro e quindi anche il costo dei mutui a tasso variabile (questo sì per l’aumento dei tassi)'. Qui non si tratta di comprendere i principi basilari dell’economia, ma semplicemente di capire la lingua italiana". Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Filini.