Banche: Foti, 'in Italia tassi mutui più alti, bene tassa extraprofitti'

Roma, 2 set. (Adnkronos) – "Lo studio di Unimpresa conferma che le banche italiane applicano i tassi più alti d’Europa sui mutui e questo rallenta inevitabilmente tutta l’economia nazionale. A questo si aggiunga che vi è una remunerazione pari a zero dell’attivo dei conti correnti. In questa ottica, e dopo anni di aiuti statali, è doveroso chiedere agli istituti di credito di fare la loro parte, ed è più che mai giustificata la tassa sugli extraprofitti introdotta dal governo Meloni. Gli schiamazzi delle opposizioni confermano il loro schierarsi continuamente contro gli interessi dei cittadini italiani, provati da anni di crisi economica, prediligendo invece chi dalla stessa ha tratto e continua ad ottenere profitti". Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.