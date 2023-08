Banche: Fregolent (Iv), 'governo dell'improvvisazione fa evaporare soldi italiani'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "A Salvini l’estate fa male e anche quest’anno ne abbiamo la prova. L’annuncio della tassa sugli extraprofitti alle banche costa un tonfo di 10 miliardi in borsa, evidentemente il caldo gli fa dimenticare che sono i risparmi degli italiani. E a front...

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "A Salvini l’estate fa male e anche quest’anno ne abbiamo la prova. L’annuncio della tassa sugli extraprofitti alle banche costa un tonfo di 10 miliardi in borsa, evidentemente il caldo gli fa dimenticare che sono i risparmi degli italiani. E a fronte di una situazione così preoccupante è grave che il ministro dell’economia Giorgetti taccia, soprattutto dopo che solo due mesi fa aveva affermato di non avere 'in cantiere nessuna tassazione sugli extraprofitti'". Lo dichiara la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent.

"Più che al governo del Paese sembrano vacanzieri capitati lì per caso, troppo intenti ad assecondare il populismo senza valutare le conseguenze. All’esecutivo dell’improvvisazione consiglio di stare ben attento prima di far evaporare i soldi degli italiani", conclude Fregolent.