Banche: Gasparri, 'difendiamo risparmio'

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Noi non difendiamo le banche, difendiamo il risparmio, riteniamo che il provvedimento varato dal Governo debba essere ritoccato. Soprattutto a tutela delle piccole banche, quelle che sostengono artigiani, commercianti e piccoli imprenditori, che vanno aiutate e non stroncate. Anche dalla Bce, le cui opinioni spesso non condividiamo, in questo caso sono venute considerazioni di buon senso, soprattutto a tutela dei piccoli istituti di credito, banche popolari, istituti di credito cooperativo, che svolgono anche una funzione sociale di grande rilevanza". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato.

"Gli emendamenti che presenta Forza Italia -spiega- quindi puntano a difendere le imprese, l'economia del territorio, i piccoli istituti, che aiutano famiglie e artigiani, e a tutelare nel complesso il risparmio. Perché se non ci fossero degli aggiustamenti per i cittadini, che hanno i loro soldi nelle banche, i danni sarebbero molto maggiori dei proventi di una tassa, che pur giusta, va modulata in maniera che dia più vantaggi che svantaggi”.