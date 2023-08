Banche: Gelmetti, 'Fdi aveva già presentato un ddl sui mutui'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Il decreto approvato ieri in Consiglio dei ministri rappresenta un nuovo segnale di sostegno da parte del governo Meloni ai cittadini. La tassazione sugli extraprofitti delle banche lo testimonia, in quanto servirà a finanziare provvedimenti in favore di famig...

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "Il decreto approvato ieri in Consiglio dei ministri rappresenta un nuovo segnale di sostegno da parte del governo Meloni ai cittadini. La tassazione sugli extraprofitti delle banche lo testimonia, in quanto servirà a finanziare provvedimenti in favore di famiglie e imprese. È una misura a cui sono particolarmente legato, poiché Fratelli d’Italia in Senato ha già presentato un ddl per sostenere le famiglie con il problema del caro mutui attraverso la tassazione degli extraprofitti delle banche. Il ddl prevede per l’anno 2023 un tasso di interesse fisso al 2% per i mutui variabili. Una misura essenziale, in una fase in cui le famiglie stanno pagando oltremodo la politica estremamente rigida e repressiva degli aumenti continui dei tassi di interesse da parte della Bce". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti, componente della commissione Bilancio.