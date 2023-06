Banche: Giorgetti, 'impegnati in Europa su richieste settore, negoziati serrati'**

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "La nostra economia e il nostro sistema di credito hanno delle caratteristiche peculiari e quindi il governo italiano è impegnato nelle sedi europee ad appoggiare le ragionevoli richieste" che arrivano dal settore bancario. E' quanto ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, all'uscita del comitato esecutivo dell'Abi, al quale ha partecipato per circa un'ora e mezza. Richieste che, ha aggiunto con una battuta, "se le chiedono le banche sono brave, se le chiede il governo italiano è il cattivo".

"In alcuni casi – ha comunque indicato – sono state accolte. In alcuni casi non sono state accolte. Noi però faremo e facciamo quello che possiamo fare a livello di normativa di regolazione italiana. Poi c'è tutta la parte europea in cui il negoziato è molto complesso e su più tavoli" su "tutta una materia di carattere bancario finanziario che magari è meno conosciuta, ma in cui il negoziato è particolarmente serrato".