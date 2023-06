Banche: Giorgetti, 'pericolo concreto di stretta creditizia'

Roma, 21 giu. (Adnkronos) - "C'è un problema, in base anche a tutto quello che arriva dal regolatore, di un pericolo concreto di una stretta creditizia". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, lasciando il comitato esecutivo dell'Abi, al quale ha ...

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "C'è un problema, in base anche a tutto quello che arriva dal regolatore, di un pericolo concreto di una stretta creditizia". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, lasciando il comitato esecutivo dell'Abi, al quale ha partecipato per circa un'ora e mezza. "Ci sono – ha proseguito – un po' di temi su cui credo che ci debba essere la collaborazione di tutti e quindi anche del sistema bancario, soprattutto guardando in avanti. C'è il problema degli interessi sui mutui e particolare, quelli a tasso variabile".

Più in generale, ha spiegato ancora Giorgetti, "c'è la necessità del sistema bancario di aiutare in questa fase di incertezza e di transizione l'economia italiana e soprattutto l'economia reale".