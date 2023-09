Banche: Giorgetti, 'su extra profitti errori comunicazione, ma tutti la apprezzeranno'

Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) - "Lo Stato ha dato moltissimo al sistema bancario, in termini di garanzie in questi anni, coprendo rischi che in realtà dovevano essere tipici del sistema del credito. Sicuramente c'è stato un difetto di comunicazione, ma è molto dif...

Cernobbio (Co), 3 set. (Adnkronos) – "Lo Stato ha dato moltissimo al sistema bancario, in termini di garanzie in questi anni, coprendo rischi che in realtà dovevano essere tipici del sistema del credito. Sicuramente c'è stato un difetto di comunicazione, ma è molto difficile e complicato in un momento come questo, per quanto riguarda le famiglie, e capisco che chi non fa politica che questa cosa la possa ignorare, non tenerla in considerazione. Ma vi posso assicurare, anche per gli errori di comunicazione, dei quali mi assumo tutta la responsabilità, che alla fine questa imposta, nel futuro, sarà qualche cosa che tutti quanti potranno apprezzare". Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, rivolgendosi alla platea del Forum Ambrosetti di Cernobbio.