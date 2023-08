Banche: Giorgianni (Fdi), 'con tassa extraprofitti aiuti a famiglie e imprese'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "Nel decreto Omnibus approvato ieri in Consiglio dei ministri trova spazio la nuova tassa sugli extraprofitti delle banche, che si applicherà su quelli realizzati alla luce dell’aumento degli interessi sui finanziamenti. Sarebbe già un’ottima notizia ma lo è ancora di più considerando che il gettito di questo prelievo sarà destinato alle famiglie in difficoltà con i mutui e alla riduzione delle imposte. Secondo alcune stime la tassa sulle banche potrà portare a un gettito superiore a 2 miliardi di euro, risorse che verranno utilizzate per le misure in cantiere con la legge di Bilancio 2024 e anche per ridurre l’Irpef per le famiglie e per le imprese. Quelli che adesso attaccano il governo, anche per questa condivisibile scelta, sono gli stessi che proponevano price cap e tassazione extraprofitti alle società energetiche". Lo dichiara Letizia Giorgianni, deputata di Fratelli d'Italia ed ex presidente associazione vittime del Salvabanche.