Banche: Lane, 'le europee hanno capitale, no ricadute da Usa e Svizzera'**

Roma, 29 mar. – (Adnkronos) – Le tensioni nel settore bancario "a cui stiamo assistendo nell'area dell'euro sono una ricaduta dei problemi significativi negli Stati Uniti e in Svizzera" ma nell'Ue "abbiamo avuto una grave crisi bancaria 15 anni fa e ora abbiamo una regolamentazione e una supervisione bancaria molto rigorosa". Lo afferma in una intervista al giornale tedesco 'Die Zeit' Philip Lane, capoeconomista della Bce e membro del Comitato Esecutivo, ribadendo che "il sistema bancario europeo ha molto capitale e le banche sono state prudenti nelle loro decisioni di prestito".

"Ovviamente stiamo monitorando attentamente gli sviluppi e stiamo in allerta ma non ci aspettiamo la stessa situazione degli Stati Uniti o della Svizzera" spiega l'economista irlandese affermando che la storia delle banche "ci insegna che è molto importante mantenere la fiducia ma oggi non abbiamo motivo di credere che emergerebbe un grosso problema. Tuttavia, se fosse il caso, la Bce è in grado di rispondere. Abbiamo molti strumenti, possiamo fornire liquidità e possiamo evitare le corse agli sportelli" viste nei casi americani e svizzeri.

"Le prospettive macroeconomiche sono positive" e in questo scenario "non ci aspettiamo pressioni significative sul sistema bancario" conclude Lane.