Banche: Lucaselli (Fdi), 'da governo Meloni ancora aiuti concreti a famiglie e imprese'

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "Ancora una volta il governo Meloni dimostra con i fatti la sua vicinanza ai cittadini e alle imprese. Le risorse che deriveranno dalla tassazione una tantum degli extraprofitti, infatti, andranno a beneficio delle famiglie e delle imprese e consentiranno di andare verso quel taglio strutturale del cuneo fiscale che, come annunciato dal nostro presidente Meloni, è l’obiettivo cui tendiamo. Come sempre dalle opposizioni piovono critiche, ma non ci sfiorano. D’altro canto hanno ampiamente dimostrato con anni di malgoverno di riuscire meglio a criticare che non a fare. A loro lasciamo gli slogan da campagna elettorale. Noi continuiamo a governare a testa alta e a portare a casa risultati". Così la deputata e capogruppo della commissione Bilancio di Fratelli d’Italia, Ylenia Lucaselli.