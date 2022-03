Banche: Quagliariello, 'commissione inutile, non si sa su cosa deve indagare'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – La commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario "è abbastanza inutile, mi sembra alla ricerca di una ragion d'essere, di un ubi consistam che fino ad ora non ha trovato". Lo dice all'Adnkronos il senatore di 'Idea Cambiamo' Gaetano Quagliariello, uno dei suoi componenti, dopo le polemiche sorte per la convocazione del ceo del Gruppo Generali, Philippe Donnet.

Una decisione che "sembra un'improvvisazione, uno sparo nella notte, dovuto al fatto che manca per l'appunto una definizione di quale debba essere l'oggetto di indagine di questa commissione, a differenza di quella che fu istituita nella precedente legislatura che invece aveva un campo ben delimitato d'azione, anche se poi dovette fermarsi per la fine della legislatura".

"Al contrario qui siamo in presenza di un vizio d'origine, sin dal momento della sua istituzione non si è capito su cosa si debba indagare, per cui se sorge un'emergenza allora si decide di intervenire, accendendo i riflettori presi come da un fuoco di eccitazione.

Ma così si continua ad operare in una sorta di terra di nessuno, tanto varrebbe allora -conclude Quagliariello- trasformarla in una sorta di osservatorio permanente, stabilendo naturalmente su cosa debba appuntare la propria attenzione".