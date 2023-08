Banche: Sisto (Fi), 'tassa extraprofitti utile se ben calibrata'

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - "La tassa sugli extraprofitti delle banche è una mossa utile se ben calibrata. Come ha sottolineato Antonio Tajani, ci sono tutti i modi e i tempi per intervenire in Parlamento affinché non si incida negativamente sui mercati, sulle banche e sui corrent...

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – "La tassa sugli extraprofitti delle banche è una mossa utile se ben calibrata. Come ha sottolineato Antonio Tajani, ci sono tutti i modi e i tempi per intervenire in Parlamento affinché non si incida negativamente sui mercati, sulle banche e sui correntisti e per far sì che questa scelta vada correttamente incontro alle esigenze del Paese. In questo senso, sarà fondamentale la destinazione delle risorse, che per noi dovranno rigorosamente essere utilizzate per sostenere chi è in difficoltà". Così a Omnibus, su La7, il viceministro della Giustizia e senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto.