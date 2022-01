Banche: S&P, in Italia attesa crescita Npl ma a livelli gestibili

Roma, 13 gen. -(Adnkronos) – Per le banche italiane "le aspettative sono di una certa stabilità in termini di accantonamenti, mentre per gli stock di Npl, dopo i minimi degli ultimi due anni, ci aspettiamo una crescita dei flussi ma su livelli gestibili" con una risalita intorno a quota 100 miliardi.

E' la stima formulata da Mirko Sanna, responsabile Financial Institutions di S&P Global Ratings in occasione della conferenza annuale sull'Italia

"Il mercato degli Npl – aggiunge – rimane molto attivo e anche se per le banche italiane siamo al livello più basso mai raggiunto, è importante che siano proattive sui prestiti non performing". Sanna registra un "trend positivo per il rischio economico" dei nostri istituti che dovrebbero garantire una significiativa remunerazione "tornando a distribuire dividendi significativi" o attraverso il riacquisto di azioni proprie.

Le banche italiane potrebbero registrare perdite "sostanzialmente in linea" con il recente passato e restano comuque "ancora esposte al possibile deterioramento della qualità del credito" in caso di crisi per questo "è essenziale mantenere la fiducia dei mercati"