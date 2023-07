Banche: stress test Eba, anche in scenario avverso capitale sopra il 10%

Banche: stress test Eba, anche in scenario avverso capitale sopra il 10%

Roma, 28 lug. - (Adnkronos) - Anche nel peggiore scenario ipotizzato dall'Eba, l'autorità bancaria europea, negli stress test 2023 le banche dell'UE in media chiuderebbero il 205 con un coefficiente patrimoniale CET1 a pieno carico superiore al 10%. "Ciò - spiega l&...

Roma, 28 lug. – (Adnkronos) – Anche nel peggiore scenario ipotizzato dall'Eba, l'autorità bancaria europea, negli stress test 2023 le banche dell'UE in media chiuderebbero il 205 con un coefficiente patrimoniale CET1 a pieno carico superiore al 10%. "Ciò – spiega l'Eba – dimostra che le banche detengono capitale sufficiente per continuare a sostenere l'economia anche in periodi di forte stress".

Nello scenario avverso, il coefficiente patrimoniale CET1 medio scenderebbe dal 15% nel 2022 al 10,4% nel 2025. Nello scenario di base, invece, addirittura aumenterebbe di 136 punti base al 16,3%. Risultati che – si sottolinea – mostrano "parte maggiori utili e una migliore qualità degli attivi all'inizio dello stress test del 2023".