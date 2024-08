Banche: Tajani, 'bene no altro blitz su extraprofitti'

Banche: Tajani, 'bene no altro blitz su extraprofitti'

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - Il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha espresso "soddisfazione" per la conferma "che non c'è intenzione di fare un altro blitz sugli extraprofitti. Crediamo che serva sempre condivisione tra le forze di maggioranza, e infatti non era previst...