Banche, Urso: non estenderemo tassa extraprofitti su altri settori

Rimini, 22 ago. (askanews) – La tassa sugli extraprofitti delle banche “non è una misura né socialista né di destra. E’ una misura equa rispetto al fatto che con l’aumento dei tassi della Bce le banche hanno subito aumentato i tassi dei mutui variabili senza aumentare in pari misura quello che ricevono i risparmiatori”. Questa “è stata una misura giusta”. Poi c’è il confronto con il sistema bancario, con il Parlamento. Ovviamente tutto si può migliorare ma non abbiamo intenzione di fare altro perché non ci sono altri settori in questo momento dove c’è questa così evidente divaricazione”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in una conferenza stampa al Meeting di Rimini.