Banche: Urso, 'non hanno fatto sistema, noi abbiamo contribuito a farlo'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – Le banche italiane hanno aumentato i tassi di interesse appena la Bce ha aumentato ma "non hanno fatto altrettanto con la remunerazione dei risparmi degli italiani: non hanno fatto sistema e noi abbiamo contribuito a fare sistema". Lo afferma il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso rispondendo a una domanda a Omnibus su La7 sulla tassazione degli extra-profitti.