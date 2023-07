Banche, Vellani (Bper): "Nostri bandi agevolati guidano imprese verso transizione"

Milano, 6 lug. (Adnkronos) – "Il nostro modello di servizio cerca di appoggiare sul territorio. Abbiamo infatti dieci direzioni territoriali, oltre a quelle presso il Banco di Sardegna. I nostri specialisti sul territorio hanno a disposizione una serie di opportunità legate ai bandi agevolati, che possono proporre alle imprese per aiutarle ad orientarsi nelle loro scelte verso la transizione ecologica e digitale. Inoltre, il modello di servizio si arricchisce di una piattaforma a disposizione dei nostri gestori, utile a guidare le imprese verso le opportunità più adeguate alle loro caratteristiche". Così Davide Vellani, Head of Sme, MidCap & Global Transaction Banking Dept di Bper Banca, a margine della conferenza stampa durante la quale è stato siglato l’accordo tra il Fei, che fa parte del Gruppo Bei, e il Gruppo Bper Banca (Bper Banca e Banco di Sardegna), assistito da Banca Finint, che stabilisce una garanzia del valore di 110 milioni di euro offerti da Fei, grazie al sostegno del programma InvestEU, a beneficio di Bper, per promuovere gli investimenti realizzati dalle Pmi nel campo della sostenibilità, dell'innovazione, della digitalizzazione, della cultura e della creatività.

"Gli investimenti in sostenibilità ambientale, digitalizzazione ed innovazione hanno caratteristiche che la banca cerca sempre di premiare. I meccanismi di premiazione – ha aggiunto Vellani – avvengono attraverso delle valutazioni basate sulla capacità del cliente di raggiungere gli obiettivi prefissati. Inoltre, la banca, grazie a queste garanzie, ha degli assorbimenti patrimoniali minori e questi vengono quindi riconosciuti al cliente, come previsto dall’accordo con il Fei”.

“Questi prodotti – ha concluso l’Head of Sme, MidCap & Global Transaction Banking Dept di Bper Banca – sono rivolti alle piccole e medie imprese, alle mid cap e alle imprese che contano fino a 499 dipendenti. Disponiamo quindi di una platea molto ampia di imprese nostre clienti a cui proporre questa tipologia di prodotto”.