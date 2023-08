Banche: Zucconi (Fdi), 'ora tassiamo i giganti del web'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "In attesa di monitorare gli effetti della tassazione sugli extraprofitti bancari, segnalo la necessità di porre un fine agli 'approfitti' dei giganti del web". Lo afferma in una nota il segretario di Presidenza alla Camera e deputato di Fratelli...

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "In attesa di monitorare gli effetti della tassazione sugli extraprofitti bancari, segnalo la necessità di porre un fine agli 'approfitti' dei giganti del web". Lo afferma in una nota il segretario di Presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. "Già nel 2019 avevo presentato a nome di Fratelli d’Italia una proposta di legge che interveniva per aumentare la web tax dal 3% al 6% e per destinare i relativi fondi al settore, creando competitività", spiega il deputato che poi aggiunge che nella stessa pdl aveva "inserito di limitare al 12% il tetto massimo delle commissioni sulle prenotazioni turistiche on line, commissioni che ricadono sui clienti di alberghiero e B&b".

Per Zucconi, "i giganti del web, al di là della loro sede legale e fiscale, devono invece avere gli stessi obblighi di tutte le altre aziende italiane anche perché operano spesso in regime di monopolio e perché le tasse devono essere pagate là dove si generano gli utili".