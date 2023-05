Quando si ha bisogno di prelevare dei contanti e ci si reca allo sportello Bancomat bisogna prestare grande attenzione ai dettagli. Esiste una truffa in grado di svuotare i conti in banca.

Bancomat, attenzione alla truffa che può svuotare il conto

Quando abbiamo bisogno di contanti ci rechiamo allo sportello Bancomat più vicino. Quello che dobbiamo fare è prestare una grande attenzione ai dettagli, soprattutto quando è il momento di inserire la carta e digitare il codice personale. Questi semplici gesti potrebbero portarci a cadere in una truffa, a causa di strategie messe in atto da malintenzionati per rubare i soldi. I ladri sono diventati sempre più tecnologici e stanno escogitando delle truffe spesso difficili da notare. Il consiglio è quello di controllare che nessuno vi stia osservando mentre digitate il vostro codice personale, in modo che nessuno possa pensare di riutilizzarlo. Esistono, però, dei casi in cui è davvero difficile capire di essere vittima di un inganno.

Bancomat, attenzione alla truffa: se noti questo sulla tastiera leva la carta

Tra le truffe difficili da individuare, c’è quella che prevede l’uso dello Skipper. Si tratta di un dispositivo in grado di leggere la banda magnetica della carta e clonarlo. Di solito viene messa nella fessura dove inseriamo la carta per il prelievo. Un’altra truffa è quella che prevede l’uso di una tastiera sovrapposta su quella del Bancomat, in grado di capire quali tasti si usano per inserire il codice personale. Un complice poi ruba la carta e il conto corrente è subito a rischio. Bisogna anche stare attenti al Shoulder Surfing, ovvero la pratica di sbirciare da sopra le spalle della vittima per capire il codice.

Sul sito della Polizia di Stato sono disponibili suggerimenti e informazioni sulle nuove truffe. Ci sono consigli da seguire per agire con attenzione se ci dovesse essere una situazione ambigua. Ricordate di coprire sempre la tastiera con la mano quando è il momento di inserire il codice.