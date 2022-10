Bancomat in Scozia eroga il doppio del denaro richiesto: la polizia disperde la folla

Curioso evento a Dundee, fila al bancomat che eroga il doppio dei soldi, interviene la polizia

Ha dell’incredibile quanto successo in Scozia, a Dundee (UK) lo scorso 11 ottobre: uno sportello bancario appartenente alla banca Charleston Drive ha infatti erogato per alcune ore (prima della sua disattivazione) il doppio della cifra richiesta dal cliente, senza addebitargli alcun importo aggiuntivo.

Il bancomat eroga il doppio del richiesto: interviene la polizia per disperdere la folla

Salvo la ressa all’esterno, lo sportello non ha dato alcun segno di anomalia al sistema, che ha rischiato quindi di avere una grossa perdita. Solo la segnalazione di un passante, che ha segnalato la strana ressa alla polizia, ha potuto far le autorità e mettere fine a tutto. Secondo il The Courier infatti un bel capannello di persone si sono accalcate per prelevare almeno fino all 16.20.

Le forze dell’ordine sono intervenute disperdendo la coda ed informando poi del guasto la società dell’Atm, che dovrà individuare e dare spiegazioni riguardanti il malfunzionamento.

Un caso simile a questo è già avvenuto quest’anno in India, distretto di Nagpur. Anche in quel caso lo sportello difettoso aveva fatto radunare una gran folla: in questo caso lo sportello erogava addirittura 5 volte la somma richiesta dal cliente.