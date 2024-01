Bande musicali, artisti di strada e majorettes per la Rome Parade

Roma, 2 gen. (askanews) – Oltre ventimila persone hanno invaso il centro storico di Roma per festeggiare il primo dell’anno insieme alle bande musicali della Rome Parade, la storica parata di Capodanno della Capitale che ha visto sfilare anche quest’anno i giovani musicisti delle più prestigiose high school degli Stati Uniti insieme a gruppi folklorici, artisti di strada e majorettes da diverse parti d’Italia. Tre ore di divertimento per tutti, con partenza da Villa Borghese e attraversamento di tutto il Tridente romano. Entusiasmo, consensi, canti e danze a go-go con gran finale al tramonto a piazza del Popolo. Un evento organizzato dalla Destination Events che si è confermata leader in questo format che, alla stessa ora e nello stesso giorno, ha visto esibire anche a Londra la miglior selezione di talenti bandistici. Appuntamento al prossimo anno!