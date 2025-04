Bandiere vaticane a mezz'asta per la morte del Papa

Città del Vaticano, 21 apr. (askanews) – Una folla di persone continua ad arrivare in Piazza San Pietro in Vaticano dopo la morte di Papa Francesco, avvenuta questa mattina all’età di 88 anni. Le bandiere del Vaticano sono a mezz’asta per commemorare la scomparsa del pontefice.