Bando Estate INPSieme: il 14 aprile 2023 saranno pubblicate le graduatorie

Si stanno per svelare le graduatorie relativea al Bando Estate per un contributo di vacanze studio.

Dopo tanta attesa, si avvicina il giorno della verità per tutti quegli studenti che hanno preso parte ai bandi Estate INPSieme e INPS Corso di Lingue all’Estero; il giorno previsto per la pubblicazione è infatti venerdì 14 aprile 2023. In questa data, migliaia di partecipanti potranno verificare se rientrano oppure no tra coloro che hanno diritto a un contributo per una vacanza studio all’estero.

Fra i vari operatori con i quali gli studenti avevano la possibilità di prenotare la vacanza studio c’è anche EF Education First, leader mondiale del settore, un operatore che vanta un’esperienza pluridecennale nelle vacanze studio e i corsi di lingua all’estero. Vista l’imminenza della pubblicazione delle graduatorie, scopriamo quali sono i punti salienti di cui devono tener conto gli studenti e le loro famiglie.

14 aprile 2023: pubblicazione delle graduatorie

Venerdì 14 aprile 2023 le graduatorie dei bandi Estate INPSieme e INPS Corso di Lingue all’Estero saranno rese note; verificare se si è ottenuto il contributo da parte dell’INPS è semplicissimo; accanto al dato anagrafico (nome e cognome), nella colonna “ESITO”, sarà riportata una di queste due lettere: V o P; nel primo caso si ha diritto al contributo. Se, sfortunatamente, non lo si è ottenuto, non tutte le speranze sono perdute perché si potrebbe risultare in seguito fra i ripescati. Tra meno di un mese, infatti, per la precisione il 5 maggio 2023, l’INPS effettuerà uno scorrimento delle graduatorie e alcuni di coloro che sono stati inizialmente scartati potrebbero risultare beneficiari del contributo.

1° maggio 2023: termine ultimo per il caricamento della documentazione sul portale INPS

La prossima scadenza cui porre attenzione è quella del 1° maggio 2023; si tratta di una scadenza importantissima perché è il termine ultimo per caricare sul portale dell’INPS la documentazione rilasciata dall’operatore che organizza la vacanza studio: contratto, fattura e autodichiarazione.

Nota – La scadenza 1° maggio 2023 riguarda soltanto i beneficiari “in prima battuta”, non i ripescati. Nel caso in cui si risulti tra i ripescati, il termine per il caricamento dei vari documenti è il 19 maggio 2023.

Bandi Estate INPSieme e INPS Corso di Lingue all’Estero: il contributo

L’importo del contributo INPS è diverso per i due bandi; nel caso dei beneficiari del bando Estate INPSieme, il contributo massimo previsto è di 2.100 euro ed è relativo a una vacanza studio di 15 giorni in una delle molte destinazioni estere previste dall’offerta EF Education First. L’importo massimo erogabile nel caso del bando Corsi di Lingue all’Estero, invece, è di 3.900 euro; in questo caso il contributo riguarda un corso di lingua di 3, 4 oppure 5 settimane.

È l’INPS che stabilisce l’importo a cui ogni beneficiario ha diritto; tale importo è calcolato facendo riferimento alla fascia ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) alla quale appartiene la famiglia del soggetto richiedente.

L’erogazione del contributo non viene effettuata in un’unica soluzione bensì in due volte; il primo 50% sarà erogato entro il giorno 9 giugno 2023, mentre il secondo 50% sarà erogato entro il giorno 25 ottobre. Nel caso in cui si risulti fra i soggetti ripescati, la prima tranche del contributo sarà erogata entro il 20 giugno. Diversamente da quanto previsto dai bandi precedenti, le due erogazioni saranno effettuate direttamente al beneficiario e non all’operatore che organizza la vacanza.

Le vacanze studio e i corsi di lingua EF Education First

EF Education First, come accennato in apertura, è il principale operatore del settore; opera dal 1965, ha ottenuto decine di riconoscimenti da enti di rilevanza internazionale e può vantare più di 400 scuole e uffici sparsi per tutto il mondo. Per quanto riguarda l’anno 2023, le vacanze studio e i vari corsi di lingua si svolgeranno in alcune delle città più importanti del mondo; le destinazioni previste sono più di 50 e sono suddivise in base alle lingue scelte dagli studenti. Le lingue previste sono ben 7, vale a dire inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese e giapponese. Tra i Paesi di destinazione si ricordano la Gran Bretagna e l’Irlanda, Malta, gli Stati Uniti d’America e il Canada, l’Australia e la Nuova Zelanda, il Sudafrica, la Francia, la Germania, la Spagna, la Costa Rica, Singapore e Corea del Sud. È superfluo dire che si tratterà di un’esperienza indimenticabile non soltanto dal punto di vista linguistico e culturale, ma anche da quello umano.