Bando vacanze studio Inps 2022. Come funziona e come fare domanda? L'offerta è rivolta ai figli dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione

Bando vacanze studio Inps 2022, il concorso offre contributi per soggiorni vacanze e studio ai figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione.

Bando vacanze studio Inps 2022: a chi è rivolto

“Estate INPSieme Italia 2022” è un concorso rivolto a studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché a studenti della secondaria di secondo grado se disabili o invalidi civili al 100%, e offre la possibilità di soggiorni in Italia durante la stagione estiva 2022 (giugno, luglio e agosto).

L’obiettivo del bando è quello di offrire a chi partecipa un soggiorno finalizzato all’acquisizione di abilità sportive, artistiche, linguistiche, scientifico-tecnologiche e ambientaliste con la partecipazione a percorsi formativi adatti all’età degli studenti.

Cosa offre il bando Inps vacanze studio 2022

Per chi aderisce, Inps riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un soggiorno estivo in Italia. L’elenco delle mete sarà pubblicato in concomitanza alla graduatoria degli ammessi, saranno comprese le spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive, di vitto, e quelle connesse alle attività didattiche previste, come gite, escursioni, attività ricreative e altro previsto nel programma, oltre alle previste coperture assicurative.

Bando vacanze studio Inps 2022, cosa offre e quando fare domanda

L’Inps riconosce 12.020 euro in contributi, di cui importo massimo 600 euro per un soggiorno di otto giorni e sette notti, o 1.000 euro per un soggiorno quindici giorni e quattordici notti.

Si può fare domanda per i bandi a partire dalle ore 12 del 31 marzo 2022 e fino alle 12 del 22 aprile 2022.

Entro il 20 maggio 2022 l’Inps pubblicherà la graduatoria ufficiale.

“Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2022″

Per quanto riguarda invece il bando “Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2022″, al quale possono aderire gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, i contributi sono 20.348 di massimo 2.000 euro ciascuno.

Il soggiorno studio all’estero è previsto in Paesi europei ed extra europei, presso college, campus stranieri e strutture riservate a studenti per studenti iscritti nell’anno scolastico 2021/2022 alle classi IV e V delle scuole superiori.