Bangkok, la premier thailandese sul sito del palazzo crollato

Bangkok, 31 mar. (askanews) – La prima ministra thailandese Paetongtarn Shinawatra ha visitato il sito dell’edificio crollato a Bangkok, dove continuano le operazioni di ricerca di persone intrappolate sotto le macerie.

Almeno 18 i morti sotto il palazzo in costruzione che è collassato dopo la scossa di terremoto di magnitudo 7,7 con epicentro in Myanmar, avvertito con potenza anche in Thailandia.

Secondo le autorità di Bangok al momento risultano 33 feriti e 78 ancora dispersi. La maggior parte dei morti sono operai rimasti uccisi nel crollo della torre di 30 piani.

Tavida Kamolvej, il vicegovernatrice di Bangkok, ha detto che si lavora senza sosta nella speranza di sentire ancora rumori o movimenti tra le macerie che potrebbe essere quelli di un sopravvissuto, ma ha avvertito che la situazione “è ancora estremamente poco chiara e che serve silenzio e calma” per capire l’origine di ogni piccolo suono.