Bangladesh: almeno 15 morti per esplosione in centro commerciale

Dacca, 7 mar. (Adnkronos/Dpa) – Almeno 15 persone sono morte e circa 200 sono rimaste ferite a causa di un'esplosione in un edificio nella capitale del Bangladesh, Dacca. Lo hanno riferito i vigili del fuoco, precisando che la deflagrazione è avvenuta nel pomeriggio in un edificio di cinque piani vicino all'area centrale del Gulistan.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'esplosione. Secondo la polizia, non vi sarebbero sospetti di un attacco terroristico. I feriti sono stati portati presso il vicino Dhaka Medical College Hospital per essere curati.