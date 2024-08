Bangladesh, almeno 300 morti in proteste antigovernative

Dacca, 5 ago. (askanews) – Almeno 300 persone sono morte nelle proteste antigovernative in Bangladesh, secondo un bilancio dell’Afp sulla base delle notizie fornite da polizia, funzionari e fonti sanitarie ufficiali del Paese.

Solo nella giornata di domenica è stato registrato un bilancio di 94 vittime. Si prevede che le proteste riprenderanno in giornata, nonostante il coprifuoco di tre giorni imposto nel paese.

Nella capitale Dacca sono stati segnalati massicci schieramenti di soldati e polizia, con molte forze di sicurezza che pattugliano le strade principali e barricano i percorsi verso l’ufficio della prima ministra Sheikh Hasina.

I disordini sono scoppiati mentre i leader dei movimenti studenteschi hanno dichiarato una campagna di disobbedienza civile per chiedere le dimissioni della premier Sheikh Hasina.

La protesta studentesca è iniziata con una richiesta di abolizione delle quote per il pubblico impiego il mese scorso, ma ora si è trasformata in un movimento antigovernativo più ampio.