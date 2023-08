Bangladesh: Boldrini (Pd), 'governo e Ue si attivino per fermare svolta autoritaria'

Roma, 27 ago. (Adnkronos) - "Il professor Muhammad Yunus, premio Nobel per la Pace, è uno straordinario economista che ha riscattato milioni di persone dalla povertà dando loro una possibilità e investendo nella fiducia. Non solo in Bangladesh, ma in oltre 20 Paesi. Il micr...

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – "Il professor Muhammad Yunus, premio Nobel per la Pace, è uno straordinario economista che ha riscattato milioni di persone dalla povertà dando loro una possibilità e investendo nella fiducia. Non solo in Bangladesh, ma in oltre 20 Paesi. Il microcredito attuato dalla Grameen Bank da lui fondata ha permesso soprattutto a donne povere di accedere a finanziamenti per avviare attività imprenditoriali e vivere dignitosamente. Il professor Yunus è stato messo sotto processo nel proprio Paese e subito nel mondo si è attivata una catena di solidarietà in suo sostegno a cui stanno aderendo in tanti, a cominciare da Barack Obama". Lo scrive sui social Laura Boldrini, deputata del Partito democratico e presidente del Comitato permanente della Camera per i diritti umani nel mondo.

"Il governo italiano e l’Unione europea si attivino subito per fermare la svolta autoritaria in atto in Bangladesh, per garantire il rispetto dei diritti umani della popolazione e la libertà per il premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus", conclude Boldrini.