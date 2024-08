Bangladesh, Yunus guiderà ilgoverno ad interim del Paese

Milano, 7 ago. (askanews) - Muhammad Yunus, da lungo tempo nemico politico della ex prima ministra del Bangladesh Sheikh Hasina, è stato nominato leader ad interim del paese. Il premio Nobel per la Pace, 84enne, è stato designato all'indomani della fuga dal paese di Hasina a seguito di settimane d...

Milano, 7 ago. (askanews) – Muhammad Yunus, da lungo tempo nemico politico della ex prima ministra del Bangladesh Sheikh Hasina, è stato nominato leader ad interim del paese. Il premio Nobel per la Pace, 84enne, è stato designato all’indomani della fuga dal paese di Hasina a seguito di settimane di proteste e scontri mortali con la richiesta di sue dimissioni.

Elogiato per il suo uso pionieristico dei microcrediti, Yunus era considerato da Hasina un nemico pubblico: è attualmente in libertà su cauzione, in appello contro una condanna a sei mesi di carcere per quello che ha descritto come un caso motivato politicamente.

Gli studenti che hanno guidato le proteste di massa in Bangladesh si sono rifiutati di accettare un governo guidato dai militari e hanno spinto affinché Yunus guidasse l’amministrazione ad interim.

La decisione di nominarlo consigliere capo del governo ad interim è seguita a un incontro tra il presidente Mohammed Shahabuddin, i leader militari e i leader studenteschi.

“Se è necessario agire in Bangladesh, per il mio Paese e per il coraggio del mio popolo, allora lo farò”, ha detto all’Afp martedì 6 agosto, chiedendo anche “elezioni libere”. Secondo la Bbc Yunus sta tornando a Dacca da Parigi, dove si è sottoposto a un piccolo intervento medico.

Le proteste in Bangladesh sono iniziate all’inizio di luglio con le richieste degli studenti universitari di abolire le quote per il servizio civile, ma si sono trasformate in un movimento antigovernativo più ampio. In tutto, si ritiene che più di 400 persone siano morte negli scontri tra le forze governative e i manifestanti.