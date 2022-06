Roma, 28 giu. (Adnkronos) – "Non ne so assolutamente nulla. Sarà il governatore a decidere quando vuole, è sempre stato così". Il premier Mario Draghi risponde così in conferenza stampa al termine del G7 sulle indiscrezioni legate a eventuali dimissioni del governatore di Bankitalia, Ignazio Visco.

Dimissioni che, sempre secondo indiscrezioni, sarebbero legate a prossime nomine. E su questo ultimo punto, il presidente osserva: "Mi vengono in mente solo quelle dei vertici di Invitalia".