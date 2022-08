Barù attaccato da un hater: la replica dell’ex Vippone è esilarante

Barù Gaetani attaccato da un hater sui social: la replica dell'ex Vippone diverte i fan.

Barù Gaetani, concorrente del Grande Fratello Vip 6, è stato attaccato da un hater. La replica del nipote di Costantino Della Gherardesca ha fatto impazzire i fan e le sue parole, come sempre, hanno dato il via ad infinite interpretazioni.

Considerato uno dei protagonisti indiscussi del GF Vip 6, Barù Gaetani continua a riscuotere un certo successo. Eppure, il nipote di Costantino Della Gherardesca deve fare i conti anche con gli haters. Nelle ultime ore, il nobile toscano ha aperto il suo profilo Instagram alle domande dei fan e tra loro è spuntato un odiatore seriale. Il tizio in questione ha dichiarato:

Barù, piuttosto che ignorare l’hater, ha deciso di replicare in modo iconico. Ha risposto:

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, famoso anche per il suo modo ironico di rapportarsi alla vita, ha asfaltato con stile l’hater in questione.

Haters a parte, Barù ha messo una pietra sopra anche sul suo rapporto con Jessica Selassiè, idealizzato soprattutto dalla principessina e dai fan. Il nobile toscano, dal canto suo, è sempre stato chiaro. In una delle ultime interviste, andata in scena nel salotto di Verissimo, ha dichiarato:

“Siamo amici, siamo ancora amici, non sono uno timido sessualmente, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiedere a lei. I fatti sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta. Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molta gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca a fare la coppietta e queste cose qui. Ci sono coppie che ci giocano su questa cosa. Abbiamo un fandom enorme sui Jerù che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere, però stanno capendo che non c’è nulla, sono fantastici i Jerù ci sono ancora e ci stanno molto vicini. Io e Jessica ci seguiamo sui social, ma io ho 40 anni. Che vuol dire ci seguiamo i social? Ma di che mi tocca parlare”.