Barù dopo il GF Vip: “Jessica? Non l’ho rivista”

Barù ha confessato di non aver rivisto Jessica Selassié dopo il GF Vip e ha smentito le ipotesi in merito alla loro presunta liaison.

Dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip, Barù ha confessato come starebbero oggi le cose tra lui e Jessica Selassié, che ha confessato pubblicamente di avere una cotta per lui.

Barù e Jessica Selassié

A quanto pare i fan non hanno motivo di sperare nella nascita di una liaison tra Barù e Jessica Selassié.

Lo stesso enologo ha confessato a Verissimo di non provare sentimenti per la principessa etiope e di non averla rivista dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip.

“Jessica non l’ho ancora rivista, ho rivisto Davide due volte però. Se ho voglia di rivederla? Certo, ma la gente che voglio vedere l’ho già vista. Anche lei vorrò rivedere, ma ho un sacco di cose da fare al momento, devo fare dei viaggi, andare a New York a vedere mia sorella e un’altra cosa ancora che però non posso dirti”, ha confessato il nipote di Costantino della Gherardesca, e ancora: “Di Jessica non sono innamorato, vorrei mettere una fine a questa storia che non è mai esistita.

Le voglio bene, ho un affetto profondo per lei come un’amica. Ma ora facciamola finita, non ce la faccio più”.

La confessione di Jessica

Dopo l’esperienza nella casa del reality show Jessica Selassié, vincitrice di questa sesta edizione del programma, ha svelato di essersi presa “una cotta” per Barù e aveva anche dichiarato di volerlo rivedere non appena possibile. “Io gli voglio bene e mi piace, tra di noi c’è sicuramente attrazione fisica.

Dobbiamo però fare ancora la nostra prima uscita e darci il primo bacio. Ci siamo scambiati bacetti leggeri sotto quella capanna, però secondo me il bacio appassionato arriverà. Ieri sera ci siamo sentiti e mi ha detto che mi vuole vedere”, aveva dichiarato.