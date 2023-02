Home > Askanews > Barachini: premiamo chi fa informazione di qualità e innovazione Barachini: premiamo chi fa informazione di qualità e innovazione

Riccione (Rimini), 16 feb. (askanews) – Per “rafforzare l’autorevolezza del sistema informativo” il governo darà il proprio sostegno, dando risorse “anche per un periodo di stabilità futura”. Per le agenzie di stampa, in particolare, si premieranno quelle che fanno “un servizio di qualità ma anche chi farà innovazione e chi assumerà giornalisti”. Con “una prospettiva più lunga sui contributi evitando i regimi delle proroghe”. Lo ha detto il sottosegretario all’informazione e l’editoria, Aberto Barachini, a seguito del suo intervento al Congresso della Federazione nazionale della Stampa (Fnsi) in corso a Riccione. “L’impegno è quello di rafforzare l’autorevolezza del sistema informativo italiano – ha spiegato Barachini -. Perché dopo anni di presunta disintermediazione e di perdita di rapporto con i cittadini credo che il sistema giornalistico e informativo italiano debba recuperare autorevolezza. Ovviamente per farlo ha bisogno di risorse”. “Noi siamo a disposizione con i contributi diretti e indiretti al settore – ha aggiunto -. Ci auguriamo soprattutto di dare risorse anche per un periodo di stabilità futura”. Sul fronte delle agenzie stampa, ha detto il sottosegretario “i contratti che abbiamo in essere saranno rivisti in ottica di premiare chi farà un servizio di qualità ma anche chi farà innovazione, chi assumerà giornalisti. Cerchiamo magari anche di dare una prospettiva più lunga sui contributi evitando i regimi delle proroghe”.

